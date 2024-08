Conference League, Fiorentina-Puskas Academy 3-3: viola beffati all'89'

PLAYOFF CONFERENCE

Gli uomini di Palladino, sotto 0-2 al 12', rimontano ma incassano il gol nel finale

Fiorentina, con l'Akademia è pari



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Beffa per la Fiorentina nel playoff d'andata di Conference League: i viola, finalisti della scorsa edizione, non vanno oltre il 3-3 con la Puskas Academy. La formazione di Palladino parte malissimo e va sotto 2-0 al 12' per via dei gol di Nagy (rigore) e Soisalo, poi rimonta con Sottil nel recupero del primo tempo, Martinez Quarta (67') e Kean (75'). All'89', però, Golla trova il pareggio. Tutto in bilico in vista del ritorno in Ungheria.



LA PARTITA

Per come si era messa, la Fiorentina dovrebbe quasi ringraziare la buona sorte per aver ribaltato uno 0-2 al 12', ma il gol incassato all'89' non può far sorridere Palladino, che non va oltre il 3-3 con la Puskas Academy nel playoff d'andata di Conference League. La sfida parte malissimo perché, dopo poco più di dieci minuti, i padroni di casa sono già sotto di due reti: protagonista in negativo Kayode, che prima causa il rigore segnato da Nagy, poi perde palla sul raddoppio degli ungheresi. Franchi ammutolito. L'autore del raddoppio sbaglia anche il tris al 26', così i padroni di casa iniziano a macinare gioco e occasioni: la prima è per Beltran che conclude di poco a lato di sinistro. Dopo una traversa di Bianco, la Fiorentina accorcia le distanze proprio nel recupero del primo tempo con Sottil, che con un destro a giro segna il 2-1.

All'intervallo, Palladino toglie un disastroso Kayode e Beltran per Dodò e Kean e le mosse pagano: l'ex Juve ci prova subito trovando l'opposizione di Pecsi, l'altro neoentrato va vicinissimo al 2-2. Rete che arriva a metà ripresa: al 67', Martinez Quarta trova il suo proverbiale colpo di testa che fa tirare un sospiro di sollievo al Franchi. Passano otto minuti e Kean sembra completare la rimonta sfruttando l'errore di Stronati. Sembra, appunto, perché all'89' Golla stacca di testa da corner e fa 3-3, regalando un sogno alla Puskas Academy. Un passo falso, invece, per la Fiorentina, obbligata ora a vincere nel match di ritorno in Ungheria.

LE PAGELLE

Kayode 4,5 - Disastroso primo tempo: provoca il rigore e sbaglia sul raddoppio ospite.

Kean 7 - Entra e toglie le castagne dal fuoco a Palladino segnando il momentaneo 3-2.

Golla 6,5 - Ha qualche responsabilità sul 2-1 della Fiorentina, ma si riscatta alla grande nel finale.

Soisalo 6,5 - Se non avesse sbagliato il potenziale match point, avrebbe giocato la partita perfetta.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PUSKAS ACADEMY 3-3

Fiorentina (3-4-3): de Gea 6; Martinez Quarta 6,5, Pongracic 5,5, Ranieri 5,5; Kayode 4,5 (1' st Dodò 6,5), Bianco 6 (21' st Amrabat), Mandragora 5,5, Parisi 5,5; Colpani 5,5 (11' st Ikoné 6), Beltran 5 (1' st Kean 7), Sottil 7 (32' st Kouamé 6). A disp.: Terracciano, Martinelli, Barak, Biraghi, Brekalo, Comuzzo, Richardson. All.: Palladino 5,5

Puskas Academy (4-3-3): Pecsi 6,5; Maceiras 6, Golla 6,5, Stronati 5,5, Ormonde-Ottewill 6 (1' st Komaromi 5,5); Nissila 6,5, Favorov 6 (37' st Colley sv), Plsek 6; Soisalo 6,5 (29' st Levi 6), Puljic 5,5 (37' st Szolnoki sv), Nagy 7. A disp.: Markek, Bevardi, Markgraf, Tiscsuk, Vekony. All.: Hornyak 6,5

Arbitro: Delajod (Fra)

Marcatori: 9' rig. Nagy (P), 12' Soisalo (P), 45+3' Sottil (F), 22' st Martinez Quarta (F), 30' st Kean (F), 44' st Golla (P)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Nagy (P), Pongracic (F)