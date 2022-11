Conference League: Lazio-Cluj e Fiorentina-Braga

A NYON

Buon sorteggio per biancocelesti e viola, attesi dal doppio confronto con romeni e portoghesi

Dopo i sorteggi (benevoli) di Champions ed Europa League, anche in Conference League le squadre italiane non possono lamentarsi.

La Lazio, retrocessa dopo il ko col Feyenoord ha pescato i romeni del Cluj, mentre la Fiorentina proverà a continuare il suo cammino nella terza competizione continentale contro i portoghesi del Braga. Decisamente una buona urna. Da segnalare le sfide tra Trabzonspor e Basilea e tra Ludogorets e Anderlecht.

La Lazio giocherà la gara di andata all'Olimpico giovedì 16 febbraio 2023, mentre il ritorno è previsto la settimana successiva in Romania. La Fiorentina, invece, scenderà in campo per l'andata il 16 febbraio in trasferta in Portogallo, con il ritorno sempre fissato per il 23 febbraio al "Franchi".

GLI SPAREGGI DI CONFERENCE LEAGUE

Qarabag-Gent (16 febbraio ore 18.45)

Trabzonspor-Basilea (16 febbraio ore 18.45)

Lazio-Cluj (16 febbraio ore 21)

Bodo/Glimt-Lech Poznan (16 febbraio ore 18.45)

Braga-Fiorentina (16 febbraio ore 18.45)

AEK Larnaca-Dnipro (16 febbraio ore 21)

Sheriff Tiraspol-Partizan (16 febbraio ore 21)

Ludogorets-Anderlecht (16 febbraio ore 21)

LE DATE DELLA CONFERENCE LEAGUE

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga (Repubblica Ceca)

I PRECEDENTI

Primo confronto in assoluto in una competizione europea tra Fiorentina e SC Braga.

La Fiorentina ha disputato 16 partite finora in competizioni europee contro squadre portoghesi; sette vittorie (comprese le ultime due nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16), quattro pareggi e cinque sconfitte il bilancio del parziale.

La Fiorentina è imbattuta da sei gare contro avversarie portoghesi in competizioni europee (3V, 3N), inclusi preliminari, e ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro.

Dopo avere strappato la posta piena in tre dei primi quattro incroci contro squadre italiane (1P), l’SC Braga non vince da cinque match (2N, 3P) contro queste avversarie, perdendo le due più recenti contro la Roma, nei sedicesimi dell’Europa League 2020/21.

Lazio e Cluj si sono già affrontate due volte in competizioni europee, nella fase a gironi di Europa League del 2019/20: 2-1, nel primo turno, a favore dei romeni e 1-0 per i biancocelesti all’Olimpico, alla quinta giornata.

La Lazio ha disputato otto partite in competizioni europee contro squadre romene, per un bilancio finora di tre vittorie, compresa l’ultima del novembre 2019, proprio contro il Cluj, in Europa League; tre pareggi e due sconfitte.

Il Cluj ha perso sette delle 10 sfide (2V, 1N) giocate contro avversarie italiane in competizioni europee, comprese tutte le ultime tre (vs Lazio e Roma); inoltre nel 50% di questi precedenti (5/10), i romeni non hanno trovato la via del gol.

Il Cluj è stato eliminato nell’unico incrocio a eliminazione diretta contro squadre italiane, nei sedicesimi di finale di Europa League 2012/13, contro l’Inter.