Conference League, Conte tuona: "Vogliamo giocare col Rennes, ce lo meritiamo"

CONFERENCE LEAGUE

Il tecnico salentino in conferenza stampa: "Non abbiamo colpa di quanto successo"

Antonio Conte non ci sta e sbotta dopo che, a causa dell'impossibilità di trovare date utili per il recupero, la Uefa ha cancellato la sfida di Conference League Tottenham-Rennes, rinviata per un focolaio di Covid-19 in casa Spurs. "Vogliamo giocare. Penso che ce lo meritiamo. E' una situazione strana, ma non è stata colpa nostra - ha detto -. E' stato un grosso problema perché il governo ha deciso di chiudere il nostro centro di allenamento per tre giorni". Getty Images

"Ecco perché non abbiamo giocato, non per un altro motivo - ha aggiunto il manager salentino -. Non siamo colpevoli di quello che è successo. Meritiamo di poter giocare l'ultima partita del girone e provare a qualificarci per il prossimo turno".

Secondo la stampa inglese, la Premier League ha respinto la richiesta del Tottenham di posticipare la partita di giovedì contro il Leicester per recuperare la partita decisiva per il passaggio del turno in Conference League contro il Rennes.