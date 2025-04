Conference League: Celje-Fiorentina 1-2, la Viola ipoteca la semifinale

Il primo tempo del Z'dežele Stadium è poco spettacolare, con i padroni di casa che ci provano un paio di volte in avvio e poi non riescono più a combinare nulla. Anche la Fiorentina gioca su ritmi bassi, ma al 27' passa grazie a Ranieri e al portiere avversario: il centrale salta due avversari e calcia in porta con Ricardo Silva che si fa passare il pallone sotto le gambe e commette un errore imperdonabile. La ripresa si apre con un tentativo di Svetlin respinto da De Gea, poi l'episodio del rigore: contatto in area Karnicnik-Mandragora, il centrocampista viola va giù dopo un pestone. Zwayer fa proseguire, ma poi viene richiamato dal Var e assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Mandragora spiazza Ricardo Silva e raddoppia (61'). La gioia del doppio vantaggio, però, dura solo 5': Fagioli perde un brutto pallone, poi Pongracic entra in netto ritardo su Matko. Rigore netto che Delaurier-Chaubet non sbaglia, spiazzando De Gea. Il gol dà vigore ed energie al Celje, che rischia ancora di farsi male da solo al 79', quando Karnicnik sbaglia il retropassaggio di testa, Dodo prova ad approfittarne ma cade senza che ci sia fallo sull'uscita dell'estremo difensore di casa. Scampato il pericolo, gli sloveni si getta in avanti e qui sale in cattedra De Gea che all'87' vola sul colpo di testa schiacciato di Vuklisevic e all'ultimo secondo salva anche su Edmilson, blindando una vittoria fondamentale per i sogni europei della Viola.