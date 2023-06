Conference, Italiano: "Antenne dritte, in finale decideranno tutto i dettagli"

VERSO FIORENTINA-WEST HAM

"Il West Ham è una squadra di grande qualità e fisicità, ma abbiamo le carte in regola per metterli in difficoltà"

© Getty Images Vincenzo Italiano tiene la guardia alta in vista della finale di Conference League contro il West Ham. "Gli Hammers hanno qualità e talento - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. E' una squadra forte fisicamente composta da giocatori di livello che sanno giocare anche con la giusta malizia nei diversi momenti del match". "Quando non hanno la palla cercano di riconquistarla e di ripartire. Dovremo stare attenti. I dettagli faranno la differenza - ha aggiunto -. Qualsiasi errore o giocata potrà decidere il match. Dobbiamo stare con le antenne dritte. Due finali non sono poca roba: speriamo di concludere bene domani".

Vedi anche conference league Conference, Moyes: "Rispettiamo la Fiorentina, ma vogliamo vincere il trofeo"

"Entrando qui mi è passato per la testa tutto il percorso fatto quest'anno, dal play-off col Twente a oggi, un processo di crescita che ha portato a una finale dove ci si gioca tutto - ha continuato Italiano -. Non vedo l'ora di vedere questo stadio gremito: raggiungere due finali in una stagione è un traguardo incredibile, la prima è andata male ma ne siamo venuti fuori a testa alta. Dobbiamo mettere in campo quello spirito ma commettere meno errori sia in attacco che in difesa".

"Sapevamo di andare incontro a una competizione con altre 14 partite contro avversari di livello. Però pian pianino abbiamo acquisito sempre più consapevolezza e domani dobbiamo riuscire a metterla tutta in campo - ha aggiunto -. Dobbiamo affrontare il West Ham nel migliore dei modi e sperare anche in un pizzico di buona sorte: non dobbiamo però mollare la nostra identità, abbiamo le carte in regola per metterli in difficoltà".

Vedi anche conference league Fiorentina, Commisso: "Sono fiducioso e i ragazzi motivati, ci vorrà anche fortuna"

"Abbiamo visto che sono forti sui calci piazzati. Contro il Crystal Palace hanno fatto tre gol su palla inattiva e lì dobbiamo stare attenti. Hanno struttura, centimetri e grande fisicità - ha continuato cercando di analizzare i punti di forza della squadra di Moyes -. Dobbiamo cercare di concedere loro meno opportunità. Ma anche noi siamo ben messi sulle palle inattive e possiamo fare gol. Sono dettagli che in una gara secca possono determinare il risultato".