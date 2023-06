Fiorentina, Commisso: "Sono fiducioso e i ragazzi motivati, ci vorrà anche fortuna"

© Getty Images

"Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e molto motivati. Speriamo di farcela. Ci vuole anche un po’ di fortuna". È ottimista il patron della Fiorentina Rocco Commisso in vista della finale di Conference League contro il West Ham, in programma mercoledì sera a Praga. "Emozionato? Un pochettino sì, forse troppo - ha detto all'aeroporto di Peretola prima della partenza per la trasferta ceca - Oggi sono quattro anni da quando Andrea Della Valle è venuto a Milano e oggi siamo qui. Io ricordo tutto. Che voto mi do in questi quattro anni? Zero...", chiude sorridendo.