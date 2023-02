Fiorentina-Braga: per la Goal Line Technology è rete di Cabral, per il VAR no

© Da video

Incredibile "corto circuito tecnologico" in campo durante Fiorentina-Braga di Conference League. Dopo aver assegnato la rete del 2-2 ad Arthur Cabral grazie alla segnalazione sull'orologio della "Goal Line Technology", l'arbitro Benoît Bastien è stato richiamato dal Var a rivedere le immagini e dopo una lunga revisione ha annullato la rete. Un episodio clamoroso, identico a quello già verificatosi in Mainz-Arminia Bielefeld, sfida valida per il 27° turno di Bundesliga.