Conference League: la Fiorentina trema, ma vince 3-2. Viola agli ottavi

fiorentina-braga 3-2

Rischiano grosso i ragazzi di Italiano, sotto 2-0 alla mezz'ora contro il Braga. Mandragora accorcia, poi Saponara e Cabral firmano il sorpasso. Proteste per un gol annullato

Conference League, Fiorentina-Braga: le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la Lazio, avanza in Conference League anche la Fiorentina. I viola, che partivano dal 4-0 dell'andata, rischiano di mettere a rischio la qualificazione nel primo tempo: Castro (17') e Djaló (34') firmano il 2-0 del Braga alla mezz'ora. Mandragora (37') trova il 2-1, poi ecco i gol di Saponara (59') e Cabral (83') per il 3-2 finale. Fiorentina agli ottavi, con la polemica per una rete annullata dopo l'ok della Goal Line Technology.

LA PARTITA

Soffre ma passa il turno la Fiorentina, che rischia grosso nella prima mezz'ora e poi rimonta il Braga, sconfiggendolo 3-2 e volando agli ottavi di Europa Conference League. Nonostante l'ampio turnover, partono con un buon ritmo i viola: Bonaventura spara alto in avvio, poi Tiago Sá salva su Nico Gonzalez. Al primo squillo, però, passa il Braga: dopo la conclusione di Djaló, la sfera arriva ad André Castro, che fulmina Sirigu dal limite. I viola soffrono e rischiano grosso, quando al 34' arriva il raddoppio lusitano: lo firma uno scatenato Djaló, che colpisce dal limite con una grande conclusione. Tre minuti più tardi, nel momento peggiore, ecco la rete che raddrizza la sfida per la formazione di Italiano, con la zampata di Mandragora (con deviazione) sul cross basso di Bonaventura. 2-1 e la Fiorentina sfiora subito il pari, con Tiago Sá a murare nuovamente su Nico Gonzalez.



Nella ripresa, i viola trovano il 2-2 al 49', ma se lo vedono cancellare per un malfunzionamento della Goal Line Technology: l'azione che aveva portato alla rete di Cabral viene rivista al Var e Bastien stabilisce che non era gol. Poco male, perchè al 59' arriva comunque il pari di Saponara, che insacca col destro dopo l'assist di Bonaventura. Il gol dei toscani e la girandola dei cambi spengono l'impeto portoghese, e all'83' arriva anche il sorpasso: Cabral insacca in spaccata sull'assist di Bonaventura ed esulta polemicamente, mimando la Var per "convalidare" la sua rete. Vince dunque 3-2 la Fiorentina. Un risultato che, sommato al poker dell'andata, vale gli ottavi.

LE PAGELLE

Bonaventura 7 - Non trova il gol, ma è comunque ampiamente decisivo con una prestazione a tutto tondo. Tiene in piedi i suoi a livello mentale, da leader, e fornisce tre assist. In ogni rete, c'è il suo zampino.

Dodô 5.5 - L'ex Shakhtar continua a non ingranare in Italia. Nella sfida al Braga, soffre tremendamente contro lo scatenato Djaló, consentendogli di dominare sulla fascia. Viene sostituito nell'intervallo.

Djaló 6.5 - Avvia l'azione del vantaggio, poi firma il 2-0 con una grande conclusione. Un motorino sulla corsia sinistra del Braga, che mette in serissima difficoltà i viola.

André Horta 5.5 - Ci si aspettava di più dal leader tecnico del Braga, che fornisce una prestazione incolore. Si alterna tra la mediana e la trequarti, senza incidere particolarmente.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3) - Sirigu 5.5; Dodô 5.5 (1' st Terzic 6), Martinez Quarta 6, Ranieri 5.5, Biraghi 6; Bonaventura 7, Bianco 6 (15' st Castrovilli 6), Mandragora 6.5 (30' st Amrabat 6); Gonzalez 6 (15' st Ikoné 6), Arthur Cabral 6.5, Saponara 6.5 (30' st Brekalo 6). All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Jovic, Duncan, Sottil, Barak, Igor, Kouamé.

BRAGA (4-2-3-1) - Tiago Sá 6; Mendes 5.5, Paulo Oliveira 5.5, Niakaté 6 (36' st Serdar Saatçı sv), Borja 6; André Castro 6, André Horta 5.5 (18' st Ricardo Horta 6); Rodrigo Gomes 5.5, Pizzi 6 (18' st Racic 6), Djaló 6.5 (27' st Bruma 6); Banza 5.5 (27' st Abel Ruiz 6). All. Artur Jorge. A disposizione: Matheus, Gomez, Nuno Sequeira, Roger Fernandes, Gorby, Iuri Medeiros, Pedro Santos.

Arbitro: Bastien.

Marcatori: 17' André Castro (B), 34' Djaló (B), 37' Mandragora (F), 14' st Saponara (F), 38' st Arthur Cabral (F).

Ammoniti: Dodô (F), Gonzalez (F), Martinez Quarta (F), Biraghi (F).

_____________________________________________________

I RISULTATI DELLE ALTRE SFIDE

Basilea-Trabzonspor 2-0

Marcatori: 13' Amdouni (B), 76' Zeqiri (B).

Avanza il Basilea col punteggio complessivo di 2-1.

Lech Poznan-Bodø/Glimt 1-0

Marcatori: 62' Ishak (L).

Avanza il Lech Poznan col punteggio complessivo di 1-0.

Gent-Qarabag 5-3 dcr (1-0 dts).

Marcatori: 74' Orban (G).

Note: errore decisivo di Benzia per il Qarabag.