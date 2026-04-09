Conference League, le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Fiorentina: ci sono Piccoli e Mateta
Tra pochi minuti, esattamente alle ore 21, la Fiorentina sfiderà il Crystal Palace allo Selhurst Park di Londra nella sfida valida per i quarti di Conference League. Di seguito le formazioni ufficiali:
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta.
A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino.
Allenatore: Glasner.
FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli.
A disposizione: 53 Christensen, 50 Leonardelli, 62 Balbo, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 60 Kouadio, 8 Mandragora, 22 Fazzini, 64 Deli, 69 Puzzoli, 61 Braschi.
Allenatore: Vanoli.