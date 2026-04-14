L'Aia conferma l'errore su Nico Paz-Bonny. Buongiorno e Gatti, giusto lasciar correre

Nel video di Como-Inter, si riascolta anche la conversazione audio tra l'arbitro Massa e il Var Aureliano dopo il contatto tra Bonny e Nico Paz. L'arbitro Massa inizialmente dice a Bonny: "Per me sei entrato in modo pericoloso e in ritardo, è fallo e giallo". Il Var Aureliano lo indirizza nel concedere il calcio di rigore e non la punizione dal limite, controllando solo la posizione geografica del contatto: "Ti confermo che è calcio di rigore perché il punto di contatto è dentro l'area".