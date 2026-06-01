Inter, Dimarco festeggia il record di assist con il lancio di un mini videogioco

"Se anche tu senti la mancanza del +1 allora sai di cosa parlo. Tempo di assist. Vai su dimash32.com e prova a servire i compagni.

PS: questo mini gioco dal gusto retrò è assolutamente gratuito ed è un modo semplice e scherzoso di condividere con voi un bel momento della mia storia. Non ha alcuna pretesa e non vuole ottenere nulla più di un vostro sorriso. Come dopo un gol o… un assist", le parole affidate ai profili social con cui l'esterno ha presentato il videogioco.