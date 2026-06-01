Inter, Dimarco festeggia il record di assist con il lancio di un mini videogioco

La cabina stile videogiochi anni 90, la schermata iniziale che recita "Dimash" con la s e lh finali sostituite da un 2 e 1, che vanno a comporre il 21 degli scudetti viniti quest'anno dall'Inter. Questi i primi frame del video presentazione del mini videogioco lanciato da Federico Dimarco per festeggiare la stagione da sogna appena conclusa. Scudetto, record all time di assist in Serie A e, ciliegina sulla torta, il titolo di Mvp del campionato.
"Se anche tu senti la mancanza del +1 allora sai di cosa parlo. Tempo di assist. Vai su dimash32.com e prova a servire i compagni.
PS: questo mini gioco dal gusto retrò è assolutamente gratuito ed è un modo semplice e scherzoso di condividere con voi un bel momento della mia storia. Non ha alcuna pretesa e non vuole ottenere nulla più di un vostro sorriso. Come dopo un gol o… un assist", le parole affidate ai profili social con cui l'esterno ha presentato il videogioco.
© Da video
La dinamica è molto semplice: il giocatore deve mettersi nei panni di Dimarco e, palla al piede, raggiungere i compagni con la maglia nerazzurra per servire +1 virtuali. Al 18esimo compagno servito, evitando gli avversari, si vince. E la schermata finale parla chiaro: un Fede stilizzato con in mano i due trofei conquistati in questa stagione, la scritta assist serviti 18/18 accompagnata dalle diciture "new record" e "Mvp". Due rifierimenti chiari alla stagione da sogna appena vissuta.