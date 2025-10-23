Milan-Como a Perth, Fabregas è sempre contrario: "Confermo quello che ho detto tre mesi fa"

A due giorni dal match contro il Parma, Cesc Fabregas ha ribadito in conferenza stampa la sua contrarietà allo svolgimento di Milan-Como a Perth. “Non è ufficiale ancora, è possibile che magari non si vada. Confermo quello che ho detto tre mesi fa, io però sono un lavoratore di questa società. Non vado mai contro i tifosi del mio club, loro sono la parte più importante del calcio - le parole dell'allenatore spagnolo -. C'è chi non dorme per andare a Lecce e usa il proprio stipendio per la trasferta. Devono avere sempre la priorità, capisco la loro arrabbiatura. Nella Liga i capitani delle squadre hanno parlato tra di loro, non è la prima volta che succedono queste cose in Spagna".