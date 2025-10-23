Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ricorso d'urgenza al Tar contro stop trasferta tifosi Pisa

23 Ott 2025 - 19:50

Il centro di coordinamento dei Pisa club, attraverso un pool di legali, ha presentato con urgenza un ricorso al Tar del Lazio con richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con il quale si vietano per tre mesi le trasferte dei tifosi pisani dopo gli scontri con gli ultras del Verona avvenuti sabato scorso. Analoga sanzione, con lo stesso provvedimento, è stata applicata ai tifosi veronesi. Lo hanno reso noto gli avvocati che rappresentano i supporters nerazzurri. "Con questo ricorso - spiega l'avvocato Lorenzo Nannipieri, che segue la vicenda insieme ai colleghi Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone - abbiamo chiesto l'annullamento del decreto ma anche l'immediata sospensione dei suoi effetti, perché abbiamo bisogno che il Tribunale amministrativo sospenda l'efficacia di un atto che riteniamo fortemente illegittimo e ingiustamente penalizzante per i tifosi del Pisa, che proprio domani dovrebbero andare a San Siro". Tecnicamente è stata presentata al Tar del Lazio una richiesta di misura cautelare presidenziale, uno strumento che consente al presidente del tribunale di pronunciarsi "immediatamente". Ovvero, aggiunge il legale, "già entro domani pomeriggio, in attesa dell'udienza collegiale che si tiene normalmente entro un mese". 

Ultimi video

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:50
Ricorso d'urgenza al Tar contro stop trasferta tifosi Pisa
19:10
Verona, idea Sarr al posto di Orban contro il Cagliari
18:46
Serie B, Empoli-Sampdoria vietata a tifosi residenti a Genova
18:11
Parma, contro il Como out Oristanio e in dubbio Valeri
17:10
In serie C Picerno-Cavese senza tifosi ospiti