Ricorso d'urgenza al Tar contro stop trasferta tifosi Pisa

Il centro di coordinamento dei Pisa club, attraverso un pool di legali, ha presentato con urgenza un ricorso al Tar del Lazio con richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con il quale si vietano per tre mesi le trasferte dei tifosi pisani dopo gli scontri con gli ultras del Verona avvenuti sabato scorso. Analoga sanzione, con lo stesso provvedimento, è stata applicata ai tifosi veronesi. Lo hanno reso noto gli avvocati che rappresentano i supporters nerazzurri. "Con questo ricorso - spiega l'avvocato Lorenzo Nannipieri, che segue la vicenda insieme ai colleghi Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone - abbiamo chiesto l'annullamento del decreto ma anche l'immediata sospensione dei suoi effetti, perché abbiamo bisogno che il Tribunale amministrativo sospenda l'efficacia di un atto che riteniamo fortemente illegittimo e ingiustamente penalizzante per i tifosi del Pisa, che proprio domani dovrebbero andare a San Siro". Tecnicamente è stata presentata al Tar del Lazio una richiesta di misura cautelare presidenziale, uno strumento che consente al presidente del tribunale di pronunciarsi "immediatamente". Ovvero, aggiunge il legale, "già entro domani pomeriggio, in attesa dell'udienza collegiale che si tiene normalmente entro un mese".