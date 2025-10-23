Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino, si ferma Nkounkou. C'è Biraghi per il Genoa

23 Ott 2025 - 21:00
© Getty Images

© Getty Images

Il Torino dovrà fare a meno di Niels Nkounkou, il laterale francese è costretto allo stop per un interessamento distrattivo dell'adduttore lungo della coscia destra. In vista della gara di domenica contro il Genoa, il tecnico Baroni pensa di sostituirlo con Biraghi, mentre confermerà il 3-5-2 con il quale ha imbrigliato il Napoli di Antonio Conte. In attacco ci saranno ancora Simeone e Adams, a centrocampo con Casadei e Asllani giocherà nuovamente Vlasic. Il portiere Israel spera nel recupero dopo una botta, in difesa nessuna modifica e avanti con il terzetto Tameze-Maripan-Coco, a destra l'acciaccato Pedersen può essere rimpiazzato da Lazaro.

Ultimi video

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:10
Sassuolo, le ultime verso la Roma: Boloca out, in dubbio Muharemovic
21:46
Atalanta, Kolasinac ancora out contro la Cremonese
21:41
Bologna, il vice Niccolini: "Vittoria per Italiano, tre punti importanti"
21:25
Fiorentina, Pioli: "Ora ributtiamoci sul campionato con grande determinazione"
21:16
Fiorentina, Dzeko: "Giocare con due punte è un vantaggio, ma decide il mister. L'importante è vincere"