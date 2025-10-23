Milan-Como in Australia può saltare: pressioni sulla confederazione asiatica

Dopo Villarreal-Barcellona di Liga anche il match di Serie A da disputare in un altro continente potrebbe non vedere mai la lucedi Redazione
Dopo l'annullamento della sfida de LaLiga tra Villarreal e Barcellona inizialmente prevista negli Stati Uniti, a Miami, la possibilità che Milan-Como si disputi a Perth, in Australia, nel febbraio 2026 è finita sotto la lente di ingrandimento. Diversi giocatori si sono già schierati apertamente contro questa opportunità, tra cui i milanisti Maignan e Rabiot, mentre Massimiliano Allegri ha commentato senza esporsi troppo: "Se giocheremo in Italia, meglio, altrimenti andremo in Australia. Basta che si decida velocemente così da organizzarsi" ha detto in conferenza stampa.
Il match previsto per febbraio, in concomitanza con San Siro occupato dai Giochi invernali, secondo quanto riportato dal Guardian difficilmente si giocherà dall'altra parte del mondo nonostante l'approvazione da parte della Uefa. La federazione europea, del resto, ha accolto con soddisfazione il fatto che la partita tra Villarreal e Barcellona non si terrà in Florida.
Prima dell'ok definitivo all'organizzazione in Australia del match di Serie A, quello atteso da Allegri per intenderci, serve infatti il benestare anche dell'AFC (Asia), della federcalcio australiana e della Fifa. Secondo quanto raccolto dal giornale inglese già l'AFC starebbe subendo diverse pressioni per non autorizzare il match, mentre lo stesso presidente della Fifa Gianni Infantino ha etichettato come "grosso rischio" il fatto di disputare partite di campionato in altri continenti.