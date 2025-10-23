Milan-Como in Australia può saltare: pressioni sulla confederazione asiatica

Dopo l'annullamento della sfida de LaLiga tra Villarreal e Barcellona inizialmente prevista negli Stati Uniti, a Miami, la possibilità che Milan-Como si disputi a Perth, in Australia, nel febbraio 2026 è finita sotto la lente di ingrandimento. Diversi giocatori si sono già schierati apertamente contro questa opportunità, tra cui i milanisti Maignan e Rabiot, mentre Massimiliano Allegri ha commentato senza esporsi troppo: "Se giocheremo in Italia, meglio, altrimenti andremo in Australia. Basta che si decida velocemente così da organizzarsi" ha detto in conferenza stampa.