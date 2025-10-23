Lecce, le ultime dall'allenamento: Sottil in forse per l'Udinese

Allenamento mattutino sul terreno del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Eusebio Di Francesco, in vista dell'impegno di sabato pomeriggio al Friuli di Udine. Dopo lo stop forzato a causa di uno stato febbrile, hanno ripreso a lavorare regolarmente il centravanti Camarda e l'esterno offensivo Banda, entrambi recuperati per la trasferta friulana. Non ci sono, invece, buone notizie, per l'altro esterno Riccardo Sottil, da circa dieci giorni svolge lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare che lo ha fermato nell'immediata vigilia della gara contro il Sassuolo. Allentamento personalizzato anche per il difensore cileno Perez, che deve recuperare dal problema muscolare subito nel Mondiale under 20. Sul fronte schieramento, probabile la conferma degli undici scesi in campo sabato scorso, con la possibile staffetta in avanti tra Stulic e Camarda. Anche per la trasferta di Udine i giallorossi potranno contare su un folto numero di tifosi al seguito, con al momento oltre mille tagliandi staccati per il settore ospiti.