Serie A: Como-Cagliari e Lecce-Verona finiscono 0-0

LE STATISTICHE DI COMO-CAGLIARI

Il Como ha mantenuto cinque volte la porta inviolata nelle prime 11 gare stagionali di Serie A: solo due volte nella sua storia nel massimo campionato la formazione Lariana ha registrato più clean sheet dopo lo stesso numero di match nel torneo - sei nel 1984/85 e sette nel 1986/87.

Il Como ha pareggiato sei delle prime 11 gare stagionali di Serie A (4V, 1P) solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo torneo, dopo le otto registrate nel 1986/87 (3V).

Il Como è rimasto imbattuto per nove gare di fila in campionato (3V, 6N) solo per la quarta volta nella sua storia in Serie A – dopo le nove tra marzo e maggio 1950; le nove tra novembre 1985 e gennaio 1986 e le 12 tra aprile e novembre 1986.

Il Como ha pareggiato senza segnare due gare di fila in Serie A (vs Napoli e Cagliari) per la prima volta dal periodo tra febbraio-marzo 1988 (vs Pisa e Ascoli in quel caso, con Tarcisio Burgnich allenatore).

Il Cagliari ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P) per i sardi tanti segni “X” quanti quelli raccolti nelle precedenti 15 sfide fuori casa nel torneo (3V, 9P).

Il Cagliari non ha segnato per due match di fila in campionato (vs Lazio e Como) per la prima volta dal febbraio 2025 (vs Atalanta e Juventus in quel caso).

Como e Cagliari hanno pareggiato una sfida a reti inviolate tra Serie A e Serie BKT per la prima volta dall’11 aprile 1977, in cadetteria in quel caso.

Solo Inter (90), Juventus (80) e Hellas Verona (71) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al Como nella prima frazione di gioco in questa Serie A (69).