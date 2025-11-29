Como, Fabregas: "Piedi per terra, l'Inter misurerà il nostro livello

Il Como vola in classifica ma Cesc Fabregas predica calma: "Piedi per terra, abbiamo bisogno di continuità ma siamo già molto avanti rispetto a quanto mi aspettassi - ha detto il tecnico spagnolo dopo la vittoria contro il Sassuolo - Siamo il Como, una società piccola ma con grande cuore e un grande piano. Gradualmente cresceremo e in 6-7 anni ce la giocheremo contro le più forti". Nella prossima giornata la squadra lariana affronterà l'Inter a San Siro: "Continua a essere la squadra più forte in Italia, insieme al Napoli. Sarà una partita importante per noi per vedere il nostro livello. Questo deve portare alla squadra una grande energia". E ancora: "Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione, il non aver preso gol e aver giocato sempre di più e sempre meglio. Spero che questo sia solo l'inizio. C'è molto da fare e molto da migliorare. Facendo crescere anche quei ragazzi che sono arrivati da noi da poco tempo".