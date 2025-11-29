Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
como
HOMEMERCATOFOTOVIDEOROSA
QUI COMO

Como, Fabregas: "Piedi per terra, l'Inter misurerà il nostro livello

Il tecnico dei lariani dopo la vittoria con il Sassuolo: "Abbiamo bisogno di continuità"

di Redazione
29 Nov 2025 - 10:25
© Getty Images

© Getty Images

Il Como vola in classifica ma Cesc Fabregas predica calma: "Piedi per terra, abbiamo bisogno di continuità ma siamo già molto avanti rispetto a quanto mi aspettassi - ha detto il tecnico spagnolo dopo la vittoria contro il Sassuolo - Siamo il Como, una società piccola ma con grande cuore e un grande piano. Gradualmente cresceremo e in 6-7 anni ce la giocheremo contro le più forti". Nella prossima giornata la squadra lariana affronterà l'Inter a San Siro: "Continua a essere la squadra più forte in Italia, insieme al Napoli. Sarà una partita importante per noi per vedere il nostro livello. Questo deve portare alla squadra una grande energia". E ancora: "Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione, il non aver preso gol e aver giocato sempre di più e sempre meglio. Spero che questo sia solo l'inizio. C'è molto da fare e molto da migliorare. Facendo crescere anche quei ragazzi che sono arrivati da noi da poco tempo".

Leggi anche

Due gol al Sassuolo e Fabregas vola: è un Como formato Champions

como
fabregas

Ultimi video

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

01:06
MCH BORUSSIA M.-LIPSIA 0-0 MCH

Bundesliga: il Lipsia non va oltre il pari con il M'Gladbach

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

I più visti di Como

Anche l'Asia dice sì a Milan-Como a Perth: manca solo un ultimo passo

Como, Fabregas vuol trattenere Nico Paz: "Non scarto che possa essere qui l'anno prossimo"

Como, attento: il Real Madrid rivuole Nico Paz già a gennaio

È un Como da Europa: Fabregas travolge il Torino a sorpassa la Juve

Torino-Como: le immagini della sfida

Zero gol al Sinigaglia e al Via del Mare: Como-Cagliari e Lecce-Verona in bianco

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:37
Parma-Udinese, i convocati di Cuesta
09:55
Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa
Neymar
08:56
Eroico Neymar: gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il Santos
18:00
Nazionale U19 donne, domani contro Bielorussia nelle qualificazioni europee
17:36
L'Iran boicotta il sorteggio della Coppa del Mondo