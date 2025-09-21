Fiorentina, Pioli: "Amareggiato e triste, ma sul primo gol fallo inesistente"

Dopo la sconfitta in extremis contro il Como, Stefano Pioli si rammarica per la ripresa e mastica amaro. "Nel secondo tempo non siamo riusciti a gestire la palla. Eravamo costretti a fare solo la fase difensiva e siamo andati in difficoltà - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. C'erano le occasioni per alzare il baricentro e giocare diversamente, ma non l'abbiamo fatto". "Sono errori che stiamo ripetendo e devo cambiare qualcosa. Dobbiamo fare molto di più - ha aggiunto -. Abbiamo concesso troppo campo e situazioni. Una squadra del nostro spessore deve sapere gestire meglio queste situazioni".