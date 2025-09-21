Serie A, Fiorentina-Como 1-2: decide un lampo di Addai al 94'

La ripresa inizia con l'ingresso di Jesus Rodriguez al posto di Vojvoda e con gli uomini di Fabregas che cercano di dare meno riferimenti in attacco e di costruire con più qualità tra le linee. Dodò chiude su Morata, poi De Gea vola su un gran destro dal limite di Sergi Roberto. Occasioni che aumentano la pressione lariana e abbassano la Viola. A caccia di idee e più gamba, Fabregas sostituisce Kuhn e Morata con Addai e Douvikas. Pioli invece toglie Mandragora e Fazzini e getta nella mischia Fagioli e Sohm. In pressione, il Como aumenta i giri e spinge. La Viola invece arretra e si difende. Pongracic neutralizza una giocata di Jesus Rodriguez, Douvikas spreca una grande occasione al centro dell'area e al terzo tentativo la banda di Fabregas pereggia grazie a un'incornata di Kempf. Zuccata che rimette tutto in equilibrio e dà fiducia agli ospiti. De Gea ferma un tiro al volo di Nico Paz, poi un destro di Jesus Rodriguez sfiora il bersaglio grosso e il portiere della Viola risponde ancora presente su un altro tentativo del numero dieci del Como. Dzeko e Viti entrano per Piccoli e Ranieri, poi Posch prende il posto di Valle. Mosse che forniscono energie fresche alle squadre e animano il finale. Sohm non trova la porta in ripartenza, poi un sinistro di Addai termina alto e Sergi Robero non trova la porta da buona posizione. Occasioni che con le squadre spezzate in due portano a un finale da brividi. A caccia del gol, la Fiorentina si riversa nell'area del Como, ma gli uomini di Fabregas sono micidiali in contropiede e Addai castiga la Viola con una giocata sublime mix di tecnica e velocità. Un numero che vale tre punti pesantissimi per il Como e apre la crisi della Fiorentina.