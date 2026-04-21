Fabregas: "Arrabbiato? Sono sereno, abbiamo fatto una grande prestazione"

Ancora una volta Cesc Fabregas ha preso uno schiaffo dall'Inter, ma questa è forse la più dolorosa. Veder sfumare una storica finale di Coppa Italia per il Como fa malissimo e non solo per essersi fatto rimontare due gol di vantaggio per la seconda partita di fila. Ma il tecnico spagnolo non recrimina. "Magari dopo il 2-1 la partita è cambiata, ma l'occasione di Diao poteva cambiare la partita dalla nostra parte. So dove abbiamo iniziato il percorso e stiamo facendo un grande percorso. Sono sereno, sapevo che questi ragazzi oggi avrebbero fatto una grande prestazione. Grande orgoglio, anche se manca ancora qualcosina. Stiamo giocando contro una squadra di veterani, che gioca da 6-7 anni insieme e vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non direbbe così, è una squadra vincente e piano piano hanno messo due ragazzi che oggi hanno fatto la differenza come Sucic e Diouf. Per me era importante vedere la reazione, dentro l'area loro sono molto forti mentre a noi manca ancora un pezzettino", ha detto a Sport Mediaset.