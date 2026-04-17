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Como, Fabregas: "Oggi Grosso ha fatto una masterclass... Noi nemmeno al 10% della nostra forza"

Le parole dell'allenatore dei lombardi dopo la sconfitta con il Sassuolo

17 Apr 2026 - 21:17
© Getty Images

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L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo persa 2-1: "Quando si perde, si cercano sempre alibi. Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al
Sassuolo, oggi il mister ha fatto una masterclass. Non eravamo lucidi, palla troppo lenta e Laurienté difficile da controllare. Si guarda alla prossima. Questo non è il Sassuolo normale, che si difende tutta la partita per poi massacrarti in contropiede come hanno fatto. C'era una densità di giocatori incredibile, abbiamo cercato in
tutti i modi di entrare e oggi non era la giornata. Non abbiamo avuto la qualità, il secondo gol è stata la cosa più deludente. Non siamo questa squadra, si deve accettare e continuare a preparare meglio se si vuole andare a certi livelli. Passo indietro rispetto alla partita con l'Inter? Ogni gara è diversa. Cerchiamo di essere più completi possibile, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare". 

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