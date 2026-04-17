Como, Fabregas: "Oggi Grosso ha fatto una masterclass... Noi nemmeno al 10% della nostra forza"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo persa 2-1: "Quando si perde, si cercano sempre alibi. Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al

Sassuolo, oggi il mister ha fatto una masterclass. Non eravamo lucidi, palla troppo lenta e Laurienté difficile da controllare. Si guarda alla prossima. Questo non è il Sassuolo normale, che si difende tutta la partita per poi massacrarti in contropiede come hanno fatto. C'era una densità di giocatori incredibile, abbiamo cercato in

tutti i modi di entrare e oggi non era la giornata. Non abbiamo avuto la qualità, il secondo gol è stata la cosa più deludente. Non siamo questa squadra, si deve accettare e continuare a preparare meglio se si vuole andare a certi livelli. Passo indietro rispetto alla partita con l'Inter? Ogni gara è diversa. Cerchiamo di essere più completi possibile, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare".