Como, Fabregas perde Morata fino a marzo

L'attaccante spagnolo è alle prese con una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra

di Redazione
12 Dic 2025 - 15:47

Il Como perde Alvaro Morata fino a marzo. L'attaccante spagnolo sarà costretto a restare fuori almeno due mesi dopo la lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra rimediata sabato scorso a San Siro nella gara contro l'Inter, dove Fabregas lo aveva schierato dal 1'. Il giocatore - ha fatto sapere il club lariano - ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. "Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa - aveva scritto Morata su Instagram dopo l'infortunio - Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile, per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno". 

