Como, Morata perde il ‘duello’ con Mina e Caprile: "Cambiami"

Nel Como che respira profumo d’Europa la nota stonata di questo inizio di stagione è Alvaro Morata, che era arrivato per portare esperienza e gol ma finora non si è ancora sbloccato (ha sbagliato anche un rigore a Napoli) e ha avuto un rendimento quasi sempre insufficiente. Il periodo buio dell’ex capitano della Spagna ha avuto forse il suo apice questo pomeriggio, quando durante la gara col Cagliari Morata, esasperato dalla marcatura asfissiante di Yerri Mina, si è reso protagonista di un episodio quantomeno curioso.