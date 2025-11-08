Como, Morata perde il ‘duello’ con Mina e Caprile: "Cambiami"

L’attaccante spagnolo ha sbagliato diverse occasioni e dopo essere stato ammonito ha chiesto il cambio esasperatodi Marco Mugnaioli
© Getty Images
Nel Como che respira profumo d’Europa la nota stonata di questo inizio di stagione è Alvaro Morata, che era arrivato per portare esperienza e gol ma finora non si è ancora sbloccato (ha sbagliato anche un rigore a Napoli) e ha avuto un rendimento quasi sempre insufficiente. Il periodo buio dell’ex capitano della Spagna ha avuto forse il suo apice questo pomeriggio, quando durante la gara col Cagliari Morata, esasperato dalla marcatura asfissiante di Yerri Mina, si è reso protagonista di un episodio quantomeno curioso.
Quando stava per scoccare il 61’, Valle ha calciato una palla in avanti senza troppa precisione che è finita direttamente tra le mani di Caprile e, nel seguire la traiettoria della sfera, Mina ha tagliato la strada al centravanti del Como per impedirgli di impensierire il suo portiere. A quel punto Morata, che non ha frenato la sua corsa, è andato ad impattare con il centrale del Cagliari, scaraventandolo a terra e beccandosi un cartellino giallo.
Subito dopo essersi visto sventolare il cartellino in faccia, Morata si è rivolto alla panchina con ampi gesti delle mani e togliendosi la fascia di capitano si è rivolto a Fabregas urlando “Cambiami, cambiami”. Il tecnico ha accolto la richiesta del suo giocatore e lo ha richiamato in panchina per gettare nella mischia Douvikas. Un'altra partita da dimenticare per Morata.