Como, Fabregas: "Questa squadra è un capolavoro: pronti a lottare fino alla fine"

C'è tutto l'orgoglio di essere lì, a giocarsi un posto in Champions, sia pure complicato, a una gara dalla fine del campionato. Cesc Fabregas non ci gira attorno e, battuto il Parma e agganciata la Juve al quinto posto, parla così del suo Como: "Dietro i risultati del Como c'è un grande lavoro. Ci sono giocatori magnifici, che ci credono tantissimo. Hanno personalità, voglia, qualità. È la cosa più speciale, al posto di dire dei soldi in maniera superficiale. Vi faccio vedere dov'erano l'anno scorso alcuni giocatori. Non possiamo pagare il top del salario, ma quello che stanno facendo è un capolavoro. Ci si gode il momento. Andiamo a lottare fino alla fine".