Il Potenza contro la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C

Il Potenza affronterà la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C "Regionale di Trenitalia", l'altra sfida sarà tra il Renate e il Latina. Questo l'esito del sorteggio, affidato alle mani di Cristiano Lucarelli, negli studi di Sky Sport. La gara di andata tra il Potenza e la Ternana si giochera il 14 gennaio in Umbria, il ritorno il 28 gennaio nel capoluogo lucano. Chi passerà il turno tra il Potenza e la Ternana giocherà in casa la gara di andata della finale (in programma il 18 marzo, il ritorno il primo aprile).