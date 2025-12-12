Logo SportMediaset

Calcio

Il Potenza contro la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C

12 Dic 2025 - 15:22

Il Potenza affronterà la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C "Regionale di Trenitalia", l'altra sfida sarà tra il Renate e il Latina. Questo l'esito del sorteggio, affidato alle mani di Cristiano Lucarelli, negli studi di Sky Sport. La gara di andata tra il Potenza e la Ternana si giochera il 14 gennaio in Umbria, il ritorno il 28 gennaio nel capoluogo lucano. Chi passerà il turno tra il Potenza e la Ternana giocherà in casa la gara di andata della finale (in programma il 18 marzo, il ritorno il primo aprile). 

