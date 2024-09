Como, Fabregas non paga l'affitto: il tecnico rischia lo sfratto da casa

© Getty Images

Tutto è pronto al Sinigaglia per l'esordio casalingo del Como in Serie A dopo il restyling dell'impianto in riva al lago. L'entusiasmo è alle stelle per la partita contro il Bologna, ma chi invece non ha ancora risolto i problemi con la propria casa è il tecnico dei lariani Cesc Fabregas. Il 37enne ex campione del mondo è nella bufera in Svizzera per non aver pagato alcune mensilità di affitto della propria abitazione a Bissone, comune svizzero di 945 abitanti del Canton Ticino nel distretto di Lugano. Circa 34mila franchi di debiti che sono bastati per costringere il proprietario di casa a presentare un'istanza di sfratto presso la Pretura di Lugano.