Reina dice addio al calcio e guarda al futuro: "Ogni giorno penso più come un allenatore"

La carriera nel mondo del calcio di Reina non finirà qui, infatti ha già in programma di intraprendere una nuova avventura in panchina: "Ogni giorno penso più come un allenatore che come un portiere". L'ex Napoli e Liverpool ha anche anticipato come giocheranno le sue squadre: "Bisogna vedere chi che si ha a disposizione, un allenatore deve mettersi a disposizione dei suoi giocatori".