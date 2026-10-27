Como, c'è anche Revolut Business sulla terza maglia: la partnership va oltre il campo

Ryan Shelton, Chief Business Officer del Como 1907, ha commentato: "Abbiamo sempre creduto che le opportunità andassero ben oltre il campo di gioco. Stiamo costruendo attività ed esperienze che collegano le persone al club, alla nostra comunità e al Lago di Como, creando al contempo un valore duraturo. Con la nostra crescita, vogliamo lavorare con partner che condividano la nostra ambizione e non abbiano paura di sfidare il modo tradizionale di fare le cose. Revolut condivide questa mentalità e Revolut Business ci offre gli strumenti e la flessibilità necessari per sostenere la nostra crescita mentre continuiamo a costruire qualcosa di molto più grande di una semplice squadra di calcio".