Como, c'è anche Revolut Business sulla terza maglia: la partnership va oltre il campo

Revolut Business, la piattaforma bancaria aziendale che serve oltre 850.000 clienti business in tutto il mondo, rafforza la sua partnership con il club calcistico di Serie A Como 1907, inserendo il brand Revolut Business sulla terza maglia da campionato della squadra. Oltre il campo, la partnership riflette il modo in cui il Como 1907 sta utilizzando la tecnologia finanziaria moderna per sostenere le sue crescenti operazioni commerciali e le sue ambizioni internazionali.
L'annuncio segue il debutto della terza maglia da campionato del Como 1907, nell'ambito di una più ampia campagna che celebra le persone, le tradizioni e la comunità che sostengono il club. Incentrata sul passaggio intergenerazionale e sul valore dell'esperienza, la campagna riflette l'ambizione del Como 1907 di costruire un'identità che vada oltre il calcio.
Tale ambizione si riflette anche nella crescita commerciale del club. Dopo essere salito fino in Serie A in soli sei anni, il Como 1907 ha sviluppato un modello di business che si estende ben oltre le attività legate alle giornate di gara, registrando un incremento di dieci volte dei ricavi commerciali in un singolo anno.
Oggi il club gestisce un portafoglio diversificato di attività che spaziano dal turismo, ai trasporti, all'hospitality e al retail, oltre a collaborazioni con brand di alto profilo e servizi dati per altri club calcistici. Questo approccio diversificato ha creato nuove opportunità di guadagno, aumentando al contempo la complessità nella gestione dei pagamenti, delle transazioni internazionali e delle finanze quotidiane.
A supporto della crescita del Como 1907 oltre il calcio
Mentre il Como 1907 continua la sua espansione, Revolut Business fornisce strumenti finanziari progettati per semplificare le operazioni e supportare la crescita internazionale.
Attraverso le soluzioni di accettazione dei pagamenti di Revolut Business, il club può gestire le transazioni in tutte le sue attività commerciali beneficiando di costi di elaborazione competitivi. Per un club con una proprietà internazionale, operazioni in Italia e una rete crescente di iniziative commerciali, disporre di servizi finanziari in grado di stare al passo con le proprie ambizioni è sempre più fondamentale.
Unendo pagamenti, prodotti integrati come Revolut Pay e gestione finanziaria, Revolut Business aiuta il Como 1907 a ottimizzare le proprie operazioni e a concentrare le risorse su una crescita continua, sia dentro che fuori dal campo.
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James Gibson, Head of Revolut Business, ha dichiarato: "Le aziende ambiziose non dovrebbero rallentare a causa di un'infrastruttura finanziaria inadeguata. Il Como 1907 è un fantastico esempio di organizzazione che è cresciuta oltre il suo settore tradizionale, costruendo un'azienda internazionale con ambizioni che vanno ben oltre il campo da calcio. Attraverso la nostra partnership, stiamo aiutando il club a semplificare i pagamenti, gestire le finanze internazionali e ridurre le complessità non necessarie, consentendo al team di concentrarsi su ciò che conta davvero: continuare a far crescere l'azienda".
Ryan Shelton, Chief Business Officer del Como 1907, ha commentato: "Abbiamo sempre creduto che le opportunità andassero ben oltre il campo di gioco. Stiamo costruendo attività ed esperienze che collegano le persone al club, alla nostra comunità e al Lago di Como, creando al contempo un valore duraturo. Con la nostra crescita, vogliamo lavorare con partner che condividano la nostra ambizione e non abbiano paura di sfidare il modo tradizionale di fare le cose. Revolut condivide questa mentalità e Revolut Business ci offre gli strumenti e la flessibilità necessari per sostenere la nostra crescita mentre continuiamo a costruire qualcosa di molto più grande di una semplice squadra di calcio".
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