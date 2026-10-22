Como "primo" tra le italiane in Champions League, senza azzurri titolari

Toccare una macchina perfetta però non è mai una buona idea. Il tecnico spagnolo fatica a rinunciare al bomber Tasos Douvikas, viste anche le condizioni precarie di Kean. A centrocampo, Ricci è chiuso nella morsa di Lucas Da Cunha, Luis Milla, Maximo Perrone e Maxence Caqueret. Dossena parte in fondo nelle gerarchie in difesa. Liberali, dopo il gol meraviglioso contro la Fiorentina, si è fatto male nel riscaldamento prima del match coi Red Devils. Insomma, non se la passano troppo bene gli azzurri del Como. Servirà del tempo dunque per provare anche solo a far cambiare idea a Fàbregas, che al momento non ha alcuna intenzione di togliere i suoi fedelissimi, che lo stanno trascinando sia in Europa che in Serie A.