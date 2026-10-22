L'ANALISI

Il gioiello Como orgoglio tricolore: Fabregas mette d'accordo tutti. Nico Paz sulle orme di Messi

Vero, gli italiani sono pochi e fanno tappezzeria. Ma la squadra di Fabregas esporta in Europa un'idea di calcio di cui andare fieri

di Matteo Dotto
22 Ott 2026 - 08:04
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Sei punti in tre partite della fase campionato. Il Como è - numeri alla mano - il meglio dell'Italia in Champions. E per una volta la squadra di Cesc Fabregas mette d'accordo "giochisti" e "risultatisti": perché gioca da Dio e vince. Al suo debutto in Europa - dopo il 4-1 al Lipsia e il ko a Rotterdam (vittoria 3-2 del Feyenoord) - ecco un altro 4-1 che esalta il popolo del Sinigaglia. Il nome dell'avversario stavolta era di quelli "pesanti". Il Manchester United sarà pure in crisi (di gioco e di risultati...) e secondo alcuni sarà anche allo sbando. Ma vederlo così disintegrato sul Lago non può non provocare un moto di orgoglio tutto italiano. Anche se nel Como di italiani ce ne sono pochi (l'infortunato Kean, Ricci, Dossena, Liberali e il terzo portiere Ginelli) e giocano con il contagocce. L'orgoglio è tutto di una Serie A che - grazie proprio alla squadra di Fabregas - esporta finalmente calcio spettacolo e non gioco speculativo. 

I nomi sono sempre quelli. Su tutti quello di chi potrebbe effettivamente raccogliere l'eredità di Leo Messi. Nico Paz - che appena la scorsa settimana era dato in crisi - dopo essere tornato al gol contro la Fiorentina con un piazzato di testa (non certo la specialità della casa) ha messo le sue prime euro-firme in maglia azzurra. Un sinistro a giro splendido dopo due minuti per mettere la partita in discesa e un altro tocco da biliardo mancino dopo un ruba-palla a Baleba e uno scatto di quaranta metri. In mezzo l'illuminante tracciante che ha portato Douvikas a segnare il 3-0. Nico peraltro in Champions aveva già segnato ai tempi del Real Madrid tre anni fa con Carletto Ancelotti in panchina e la maglia numero 32 sulle spalle. Allora era un 19enne di belle speranze, oggi è un campione che fa gola a tutti i grandi club e che nel Como sta completando il suo percorso di crescita indossando la maglia azzurra per la terza stagione di fila. Ma sarebbe riduttivo spiegare il fenomeno Como solo con le magie del suo numero 10. Quella di Fabregas è una macchina perfetta e divertente. Il gioco scorre veloce, il pressing e il possesso palla ragionato sono le armi vincenti di una squadra che poi all'intelaiatura ha saputo dare un'anima con giocatori di grande qualità. Perché Nico non predica nel deserto. Perrone e/o Caqueret e/o Milla dettano i tempi; Baturina ci mette pepe e fantasia; capitan Da Cunha sa fare di tutto (dribbla, crossa, tira e all'occorrenza organizza il gioco); Douvikas, che a volte sembra un po' slegato dal resto dell'orchestra, bada al sodo. Tant'è vero che in queste prime tre sfide di Champions ha sempre segnato: un gol al Lipsia, uno al Feyenoord e uno allo United.

Sarebbe bello e motivo d'orgoglio vedere il Como passare alla fase a eliminazione diretta. Il calendario di Champions prevede adesso tre sfide abbordabili (a Lens, in casa con l'Aek e a Siviglia con il Betis) prima dei terribili test che a gennaio impegneranno la squadra di Fabregas: a Como contro il Psg bicampione d'Europa in carica e al Camp Nou. La casa che è stata per tanti anni di Cesc e che potrebbe tornare, un domani, a vederlo protagonista...

Nico Paz, il primo gol in Champions col Como è un vero gioiello: United punito

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