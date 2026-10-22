Il gioiello Como orgoglio tricolore: Fabregas mette d'accordo tutti. Nico Paz sulle orme di Messi

I nomi sono sempre quelli. Su tutti quello di chi potrebbe effettivamente raccogliere l'eredità di Leo Messi. Nico Paz - che appena la scorsa settimana era dato in crisi - dopo essere tornato al gol contro la Fiorentina con un piazzato di testa (non certo la specialità della casa) ha messo le sue prime euro-firme in maglia azzurra. Un sinistro a giro splendido dopo due minuti per mettere la partita in discesa e un altro tocco da biliardo mancino dopo un ruba-palla a Baleba e uno scatto di quaranta metri. In mezzo l'illuminante tracciante che ha portato Douvikas a segnare il 3-0. Nico peraltro in Champions aveva già segnato ai tempi del Real Madrid tre anni fa con Carletto Ancelotti in panchina e la maglia numero 32 sulle spalle. Allora era un 19enne di belle speranze, oggi è un campione che fa gola a tutti i grandi club e che nel Como sta completando il suo percorso di crescita indossando la maglia azzurra per la terza stagione di fila. Ma sarebbe riduttivo spiegare il fenomeno Como solo con le magie del suo numero 10. Quella di Fabregas è una macchina perfetta e divertente. Il gioco scorre veloce, il pressing e il possesso palla ragionato sono le armi vincenti di una squadra che poi all'intelaiatura ha saputo dare un'anima con giocatori di grande qualità. Perché Nico non predica nel deserto. Perrone e/o Caqueret e/o Milla dettano i tempi; Baturina ci mette pepe e fantasia; capitan Da Cunha sa fare di tutto (dribbla, crossa, tira e all'occorrenza organizza il gioco); Douvikas, che a volte sembra un po' slegato dal resto dell'orchestra, bada al sodo. Tant'è vero che in queste prime tre sfide di Champions ha sempre segnato: un gol al Lipsia, uno al Feyenoord e uno allo United.