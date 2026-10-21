LE PAGELLE DI COMO-MANCHESTER UNITED

Euro-Nico Paz è da applausi, ma il segreto di questo super Como è in panchina

Partita mostruosa del numero 10 con doppietta e assist. Sempre a segno Douvikas. Lezione di calcio di Fabregas a Carrick, disastro De Ligt

di Matteo Dotto
21 Ott 2026 - 21:13
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COMO

BUTEZ 7 - Svolge bene l'ordinaria amministrazione e ha piedi superiori alla media di tanti difensori del nostro campionato.

YAN COUTO 7 - Attacca con criterio e difende con attenzione. Cosa volere di più? (dall'80' SMOLCIC SV)

RAMON 7 - Prova impeccabile dietro fino al 90' con in più la soddisfazione di un gol al termine di un'azione impostata in prima persona. Poi però è troppo "leggero" e consede spazio a Zirkzee per il gol della bandiera dei Red Devils

KEMPF 6.5 - Lascia le briciole agli attaccanti dello United e fa sempre la cosa giusta con il pallone tra i piedi. Ammonito per fallo sull'ex atalantino Amad Diallo.

ALEX VALLE 7 - Tocca tantissimi palloni, qualcuno lo sbaglia ma nel complesso fornisce una prestazione decisamente positiva.

PERRONE 7 - Lega il gioco con inteligenza e scherma la difesa. Si vede poco ma si sente tantissimo (dall'80' DOSSENA SV).

MILLA 6 - Partita oscura ma concreta, sempre importante il suo apporto tattico alla manovra.

NICO PAZ 9 - Due gol fantastici e un assist splendido. Concretezza, giocate sopraffine ma anche tanta corsa e quando serve spirito di sacrificio. In più appioppa due gialli (a Andrey Santos e Baleba). Una partita pazzesca, mette le sue prime firme in Europa col Como (aveva già segnato una rete in Champions ai tempi del Real) e di sicuro ne arriveranno tante altre in carriera... (dall'80' RICCI SV).

DA CUNHA 6.5 - Spinge molto soprattutto nel primo tempo, arma il sinistro per l'1-0 di Nico Paz ma chiamarlo assist è forse troppo generoso (dal 69' KAIKI 6.5 - Suo il cross per il poker firmato Ramon).

BATURINA 7 - Partita di grande sostanza nelle due fasi. Sempre vivace in attacco, ispira l'azione che porta al 2-0 di Douvikas e quando serve si esibisce in scivolate come un difensore aggiunto (dal 64 CAQUERET 6.5 - Entra e fa legna a centrocampo). 

DOUVIKAS 6.5 - Tre partite in Champions e tre gol equamente suddivisi. Nel primo tempo era parso un po' avulso dal gioco, in apertura di ripresa non perdona Lammens e capitalizza il grande assist di Paz.

Allenatore FABREGAS 9 - Il suo Como è un piacere per gli occhi. Lo United sarà pure in disarmo, ma la personalità, la velocità e l'efficacia del gioco predicato da Cesc meritano applausi a scena aperta. 

MANCHESTER UNITED

LAMMENS 5; DALOT 5, DE LIGT 4 (dal 79' AMASS SV), MAGUIRE 4, MAZRAOUI 5; TIELEMANS 5.5, ANDREY SANTOS 5 (dal 46' BALEBA 4); BRUNO FERNANDES 4 (dal 66' ZIRKZEE 6.5), MOUNT 5, CUNHA 5 (dal 46' AMAD DIALLO 6.5); MBEUMO 4 (dall'85' LACEY SV). Allenatore CARRICK 4

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