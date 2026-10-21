Euro-Nico Paz è da applausi, ma il segreto di questo super Como è in panchina

NICO PAZ 9 - Due gol fantastici e un assist splendido. Concretezza, giocate sopraffine ma anche tanta corsa e quando serve spirito di sacrificio. In più appioppa due gialli (a Andrey Santos e Baleba). Una partita pazzesca, mette le sue prime firme in Europa col Como (aveva già segnato una rete in Champions ai tempi del Real) e di sicuro ne arriveranno tante altre in carriera... (dall'80' RICCI SV).