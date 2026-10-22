Da Sucic a Baturina: Suwarso e la 'sliding door' del mercato del Como. "E per lo scudetto dico..."

"Avevamo già raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per Sucic. Il problema è stato che le commissioni richieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento. A quel punto abbiamo detto che non aveva alcun senso". A svelare il retroscena di mercato è il presidente del Como Mirwan Suwarso. "Anche quando vuoi acquistare un giocatore devi mantenere dei limiti ragionevoli e fare valutazioni economiche sensate - ha detto sul canale Youtube di Hanif Thamrin, giornalista di LNS (Late Night Show) - Così abbiamo rinunciato all'operazione. Sucic è andato all'Inter e noi abbiamo avuto l'opportunità di prendere Baturina". E a proposito del croato: "Mi è stato segnalato da Fabrizio Romano. Mi ha spiegato che c'era un agente interessato a incontrarmi. Ho chiesto al nostro reparto di analisi dei dati di studiarlo. Giocava nella Dinamo Zagabria e volevo capire se sarebbe stato in grado di adattarsi rapidamente alla Serie A. In realtà il giocatore che volevamo acquistare inizialmente era Sucic".