Da Sucic a Baturina: Suwarso e la 'sliding door' del mercato del Como. "E per lo scudetto dico..."

"Avevamo già raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per Sucic. Il problema è stato che le commissioni richieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento. A quel punto abbiamo detto che non aveva alcun senso". A svelare il retroscena di mercato è il presidente del Como Mirwan Suwarso. "Anche quando vuoi acquistare un giocatore devi mantenere dei limiti ragionevoli e fare valutazioni economiche sensate - ha detto sul canale Youtube di Hanif Thamrin, giornalista di LNS (Late Night Show) - Così abbiamo rinunciato all'operazione. Sucic è andato all'Inter e noi abbiamo avuto l'opportunità di prendere Baturina". E a proposito del croato: "Mi è stato segnalato da Fabrizio Romano. Mi ha spiegato che c'era un agente interessato a incontrarmi. Ho chiesto al nostro reparto di analisi dei dati di studiarlo. Giocava nella Dinamo Zagabria e volevo capire se sarebbe stato in grado di adattarsi rapidamente alla Serie A. In realtà il giocatore che volevamo acquistare inizialmente era Sucic".
Sulla corsa scudetto: "La mia scommessa è la Roma. Secondo me ha le capacità per diventare una possibile sorpresa - ha proseguito Suwarso - Perché ha ricavi maggiori, uno stadio con una capienza molto più grande, un nome molto più importante. Per loro è più facile trovare sponsor e quindi sostenere costi elevati, hanno già una rosa con alternative. Forse con un altro attaccante potrebbero diventare ancora più completi, ma hanno Malen, hanno Castro, hanno due giocatori per ogni posizione. Secondo me sarà una squadra da tenere d’occhio".