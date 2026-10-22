L'INTERVISTA

Da Sucic a Baturina: Suwarso e la 'sliding door' del mercato del Como. "E per lo scudetto dico..."

Il presidente dei lariani svela un retroscena sull'interista: "Avevamo l'accordo poi..." 

22 Ott 2026 - 16:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Avevamo già raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per Sucic. Il problema è stato che le commissioni richieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento. A quel punto abbiamo detto che non aveva alcun senso". A svelare il retroscena di mercato è il presidente del Como Mirwan Suwarso. "Anche quando vuoi acquistare un giocatore devi mantenere dei limiti ragionevoli e fare valutazioni economiche sensate - ha detto sul canale Youtube di Hanif Thamrin, giornalista di LNS (Late Night Show) - Così abbiamo rinunciato all'operazione. Sucic è andato all'Inter e noi abbiamo avuto l'opportunità di prendere Baturina". E a proposito del croato: "Mi è stato segnalato da Fabrizio Romano. Mi ha spiegato che c'era un agente interessato a incontrarmi. Ho chiesto al nostro reparto di analisi dei dati di studiarlo. Giocava nella Dinamo Zagabria e volevo capire se sarebbe stato in grado di adattarsi rapidamente alla Serie A. In realtà il giocatore che volevamo acquistare inizialmente era Sucic".

Sulla corsa scudetto: "La mia scommessa è la Roma. Secondo me ha le capacità per diventare una possibile sorpresa - ha proseguito Suwarso - Perché ha ricavi maggiori, uno stadio con una capienza molto più grande, un nome molto più importante. Per loro è più facile trovare sponsor e quindi sostenere costi elevati, hanno già una rosa con alternative. Forse con un altro attaccante potrebbero diventare ancora più completi, ma hanno Malen, hanno Castro, hanno due giocatori per ogni posizione. Secondo me sarà una squadra da tenere d’occhio".

Leggi anche

Como, sei uno spettacolo! Nico Paz illumina con una doppietta, United asfaltato

como
mirwan suwarso

Ultimi video

01:33
DICH SARRI VIGILIA AJAX 21/10 DICH

Sarri: "Ajax forte, ambiente da Champions. Serve partita di livello"

01:33
Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

02:01
Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

01:40
Dani Alves, nuova vita

Dani Alves, nuova vita

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

01:36
Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

01:52
Milan a Bournemouth

Milan a Bournemouth

01:49
Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

01:44
Cosmi sotto attacco

Salernitana, Cosmi sotto attacco: tensione, liti e quel cambio voce diventato virale...

01:56
Spalletti ci prova: "Kolo e Woltemade insieme"

Spalletti ci prova: "Kolo e Woltemade insieme"

00:34
Pallone d'Oro: Harry Kane non si sbilancia

Pallone d'Oro: Harry Kane non si sbilancia

00:41
Inter divisa sul rosso a Bastoni

Inter divisa sul rosso a Bastoni

02:03
Carlos Augusto tuttofare

Carlos Augusto tuttofare

03:24
DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

01:34
DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

01:33
DICH SARRI VIGILIA AJAX 21/10 DICH

Sarri: "Ajax forte, ambiente da Champions. Serve partita di livello"

I più visti di Como

DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

Euro-Nico Paz è da 9, ma il segreto del super Como è in panchina. Carrick e De Ligt, che disastro

Il gioiello Como orgoglio tricolore: Fabregas mette d'accordo tutti. Nico Paz sulle orme di Messi

Fabregas: "Con lo United partita storica da provare a vincere. Io al posto di Carrick? Domanda brutta, non rispondo"

Arriva lo Shakhtar, l'Inter deve solo vincere | Como, con lo United sfida storica

Serie A: gli scatti di Fiorentina-Como

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Samuel Chukwueze dal Villarreal per 21 mln 
16:27
Milan, per Chukwueze rischio lungo stop. Sospiro di sollievo per Gonçalo Ramos
15:47
Sampdoria, ufficiale D'Angelo: è lui il successore di Corradi in panchina
15:44
Como-United, il retroscena di Fabregas: "Sul 4-0 ho detto a Douvikas di fermarsi, me ne pento"
Antonio Vergara
15:27
Napoli, Allegri recupera Vergara: l'azzurro si è allenato in gruppo
15:09
Napoli, De Laurentiis fiducioso su Allegri: "Uomo d'esperienza, lavoriamo e stiamo tranquilli"