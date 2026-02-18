Inter, Bastoni: "La mia reazione brutta quanto umana. Mi spiace una cosa"

Alessandro Bastoni è tornato a commentare l'episodio con Kalulu in Inter-Juve: "Prima di parlare dell'accaduto mi sono preso un paio di giorni per ascoltare quello che dicevano gli altri e per riflettere. Ho accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio ma la cosa che più mi dispiace è stata la mia reazione, brutta quanto umana. Mi spiace se ho deluso chi mi stima, dal punto di vista umano sono chi sono" le dichiarazioni a Prime Video prima del match contro il Bodo/Glimt.