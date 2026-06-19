Chi è Jovan Kirovski, il favorito di Ibra per il ruolo di ds del Milan

Dalla carriera da giocatore alla retrocessione di Milan Futuro: profilo di Jovan Kirovsk, che gode della fiducia di Zlatan Ibrahimovic

19 Giu 2026 - 11:48
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Jovan Kirovski © Getty Images

Jovan Kirovski © Getty Images

Jovan Kirovski, attuale Sport Development Director del Milan, è una figura molto stimata da Zlatan Ibrahimovic, forte di un rapporto di fiducia nato ai tempi dei Los Angeles Galaxy, dove Kirovski gestì il trasferimento dello svedese in Mls.

Ex calciatore dal passato internazionale - con esperienze al Borussia Dortmund, in Inghilterra e in nazionale statunitense - Kirovski è approdato a Milano nel 2024 con l'obiettivo di guidare il progetto Milan Futuro. Tuttavia, la sua gestione sportiva è stata segnata dalla cocente retrocessione della seconda squadra in Serie D. Nonostante l'esito negativo del progetto Under 23, Kirovski sta emergendo come una soluzione per colmare il vuoto dirigenziale del club, complice lo stallo nelle trattative per altri candidati e il forte sostegno di Ibrahimovic.

Muovendosi con crescente autonomia, come dimostrano il recente incontro con l'agente di Nicolò Zaniolo, lo statunitense punta a una promozione nel ruolo di direttore sportivo.

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