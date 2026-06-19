Chi è Jovan Kirovski, il favorito di Ibra per il ruolo di ds del Milan

Ex calciatore dal passato internazionale - con esperienze al Borussia Dortmund, in Inghilterra e in nazionale statunitense - Kirovski è approdato a Milano nel 2024 con l'obiettivo di guidare il progetto Milan Futuro. Tuttavia, la sua gestione sportiva è stata segnata dalla cocente retrocessione della seconda squadra in Serie D. Nonostante l'esito negativo del progetto Under 23, Kirovski sta emergendo come una soluzione per colmare il vuoto dirigenziale del club, complice lo stallo nelle trattative per altri candidati e il forte sostegno di Ibrahimovic.