Il Milan Futuro perde ai playout e viene retrocesso in Serie D

Dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata (rigore di Sandri), il Milan Futuro ha perso 2-0 (doppietta di Masini) il ritorno del playout di Serie C contro la Spal retrocedendo in Serie D. In campo non c'erano Camarda e Jimenez poiché, spesso aggregati alla prima squadra, non hanno raggiunto le 25 presenze minime per giocare i playout, come da regolamento di Serie C.