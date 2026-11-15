La magia è tornata: Ravenna impazzisce per Dinho e lui fa l’inchino alla Curva

Ravenna al centro del mondo almeno per un pomeriggio. La Serie C accoglie Ronaldinho e l’entusiasmo della città (e non solo visto che la partita viene trasmessa anche a Time Square) è palpabile da giorni. Oggi lunghe code ai cancelli per tutta la giornata, lo stadio Benelli è completamente esaurito (anche la Tribuna R10, una struttura temporanea in tubolari da circa 1.800 posti a sedere) e al momento del suo ingresso sul campo c’è stato un boato e Ronaldinho si è presentato con un inchino alla curva del Ravenna e poi ha dato spettacolo nel riscaldamento con un pallonetto delizioso. Coreografia e sciarpata al momento dell’ingresso in campo delle squadre, poi il Ravenna ha fatto una foto di squadra un po’ particolare con tutti i panchinari e i membri dello staff presenti…