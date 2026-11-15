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SERIE C

La magia è tornata: Ravenna impazzisce per Dinho e lui fa l’inchino alla Curva

Entusiasmo alle stelle per il ritorno in campo del brasiliano a 46 anni: partita in diretta anche a Time Square

15 Nov 2026 - 18:01
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Ravenna al centro del mondo almeno per un pomeriggio. La Serie C accoglie Ronaldinho e l’entusiasmo della città (e non solo visto che la partita viene trasmessa anche a Time Square) è palpabile da giorni. Oggi lunghe code ai cancelli per tutta la giornata, lo stadio Benelli è completamente esaurito (anche la Tribuna R10, una struttura temporanea in tubolari da circa 1.800 posti a sedere) e al momento del suo ingresso sul campo c’è stato un boato e Ronaldinho si è presentato con un inchino alla curva del Ravenna e poi ha dato spettacolo nel riscaldamento con un pallonetto delizioso. Coreografia e sciarpata al momento dell’ingresso in campo delle squadre, poi il Ravenna ha fatto una foto di squadra un po’ particolare con tutti i panchinari e i membri dello staff presenti…

In tribuna tantissimi indossano la maglia del Ravenna con il numero 10 e il nome di Ronaldinho, lo store dello stadio Benelli è stato preso letteralmente d'assalto. In tribuna, ospiti del patron del Ravenna Ignazio Cipriani, nonchè autentico fautore di questo show, tantissimi ex campioni del calcio e dello sport come gli milanisti Nelson Dida e Serginho, il tennista Fabio Fognini, Ariedo Braida e Flavio Briatore. Ronaldinho dovrebbe restare in campo per circa mezzora nell'undici schierato dal tecnico Andrea Mandorlini e andrà a caccia del suo gol numero 300 a livello ufficiale tra club e nazionali.

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