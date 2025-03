Van Persie: "Inter, non vedo l'ora. I miei giocatori sono in forma e pronti"

"L'Inter è una squadra molto forte, hanno concesso solo un gol in Champions League… - ha aggiunto -. Hanno un modo di difendere molto efficace, ma sono bravi anche ad attaccare, sfruttano gli spazi bene e questi sono i punti di forza su cui faranno affidamento. Per noi è importante giocare e difendere bene, avremo i tifosi dietro e saranno il nostro 12° uomo". "Non vedo l'ora, sarà la mia prima volta in Champions League come allenatore. I miei giocatori sono in buona forma, sono pronti", ha proseguito.