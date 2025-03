Inter, i ricavi totali nella Champions League 2024/25

Con il passaggio diretto agli ottavi di finale della Champions League 2024/25 (da quarta in classifica nel girone unico iniziale), l'Inter si è già garantita ricavi per 86 milioni di euro suddivisi in sette voci principali, tralasciando i ricavi da botteghino. Innanzitutto la sola partecipazione, arrivata grazie alla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, pesa per 18,62 milioni di euro; quasi dieci milioni (per l'esattezza 9,7) arrivano invece dalla quarta posizione nel girone; c'è poi il bonus risultati, la somma delle 6 vittorie e dell'unico pareggio su otto partite, che vale 13,3 milioni e il bonus per essere arrivati agli ottavi: altri 11 milioni.