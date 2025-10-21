Trpisovsky: "L'Atalanta ha tanta qualità, dovremo difendere e attaccare in undici"

"L'Atalanta ha tanta qualità, noi qualche assenza in ruoli chiave. Zima mi ha parlato di Juric e di quanti gli allenamenti siano più duri delle partite, della sua etica del lavoro. Dobbiamo difendere e attaccare in undici". Così Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, alla vigilia della sfida di Champions League a Bergamo. Zima (ex Torino) non è l'unico 'informatore' in squadra, perché c'è anche una punta del 2002 fuori lista Uefa che in prima squadra a Bergamo nel 2022-2023 giocò tre partite: "Grazie a Lukas Vorlicky sappiamo tante cose sull'avversario, che abbiamo studiato bene. La cosa fondamentale sarà come affronteremo situazioni ben studiate in anticipo. Serve buona pressione, molto dipenderà da chi segnerà per primo. Per me si giocherà tanto sui duelli, a prescindere dalla presenza o meno di Lookman: non possiamo concentrarci solo su un singolo, l'Atalanta ha qualità in tutti i ruoli. Mi piacciono Sulemana e Krstovic che giocava in Slovacchia, lo conosciamo. Con l'Inter volevamo fare contropiede ma non ci siamo riusciti". Il tecnico ceco lamenta defezioni importanti: "Abbiamo un po' di difficoltà a far partire l'attacco, Doudera e Holes più Oglu dietro sono giocatori chiave e mancheranno, perché fanno pressing. Il portiere Stanek? Si allena ma è questione di giorni, per me non ce la fa per domani".