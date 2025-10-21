Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO ATALANTA-SLAVIA PRAGA

Trpisovsky: "L'Atalanta ha tanta qualità, dovremo difendere e attaccare in undici"

Il tecnico dello Slavia Praga alla vigilia della sfida di Bergamo: "Abbiamo assenze in ruoli chiave"

di Redazione
21 Ott 2025 - 18:52
© ipa

© ipa

"L'Atalanta ha tanta qualità, noi qualche assenza in ruoli chiave. Zima mi ha parlato di Juric e di quanti gli allenamenti siano più duri delle partite, della sua etica del lavoro. Dobbiamo difendere e attaccare in undici". Così Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, alla vigilia della sfida di Champions League a Bergamo. Zima (ex Torino) non è l'unico 'informatore' in squadra, perché c'è anche una punta del 2002 fuori lista Uefa che in prima squadra a Bergamo nel 2022-2023 giocò tre partite: "Grazie a Lukas Vorlicky sappiamo tante cose sull'avversario, che abbiamo studiato bene. La cosa fondamentale sarà come affronteremo situazioni ben studiate in anticipo. Serve buona pressione, molto dipenderà da chi segnerà per primo. Per me si giocherà tanto sui duelli, a prescindere dalla presenza o meno di Lookman: non possiamo concentrarci solo su un singolo, l'Atalanta ha qualità in tutti i ruoli. Mi piacciono Sulemana e Krstovic che giocava in Slovacchia, lo conosciamo. Con l'Inter volevamo fare contropiede ma non ci siamo riusciti". Il tecnico ceco lamenta defezioni importanti: "Abbiamo un po' di difficoltà a far partire l'attacco, Doudera e Holes più Oglu dietro sono giocatori chiave e mancheranno, perché fanno pressing. Il portiere Stanek? Si allena ma è questione di giorni, per me non ce la fa per domani".

Leggi anche

Lo Slavia si fa male da solo, l'Inter resta a punteggio pieno con super-Lautaro e Dumfries

champions
slavia praga
atalanta

Ultimi video

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

01:58
Sommer di nuovo al top

Sommer di nuovo al top

02:01
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

00:23
MCH ARRIVO INTER ZANETTI E MAROTTA MCH

Inter, Zanetti e Marotta al pranzo dei presidenti

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

I più visti di Champions League

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Chivu: "Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Thuram non ci sarà anche a Napoli"

Avanti con Bonny ed Esposito: Thuram solo a Napoli, la sfida con Conte pesa sulle scelte di Champions

Francesco Pio Esposito, il futuro dell'Inter: tutte prestazioni positive e un gol a Cagliari dal suo arrivo

Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Conte: "Non siamo ad Eindhoven per fare le vittime sacrificali. McTominay? Decide lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:14
Champions: Pafos in 10 dopo 4' contro il Kairat, fallaccio di Correia e rosso diretto
18:31
Giudice Serie A, un turno di stop a Ndiaye del Parma
18:31
LegaPro, nasce il titolo di "Giocatore del mese"
17:37
Italia U19, prima fase qualificazioni europee a Catania e Acireale
16:37
Lnd, sport come scelta di salute, nasce 'Scegliamo da campioni'