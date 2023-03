Napoli, Spalletti: "Avrei preferito non pescare un'italiana, ma non siamo dalla parte facile del tabellone"

QUI NAPOLI

Il tecnico degli azzurri sperava in un sorteggio diverso, ma l'urna di Nyon ha messo nel suo cammino il Milan

Il Napoli pesca il Milan ai quarti di finale di Champions League e Luciano Spalletti, in tutta franchezza, non è soddisfatto dell'esito dell'urna di Nyon: "Avrei preferito non incontrare un'italiana. Il Milan è un club di grande esperienza e di storia vincente. Poi solo gli incompetenti di calcio parlano di sorteggio favorevole. Solamente il Real Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni del Milan- ha detto il tecnico al sito dei partenopei-. E il loro Direttore Generale, Paolo Maldini, da solo ne ha vinte 5. Il Milan ha una storia che parla a proprio favore".

Sul sorteggio ha poi proseguito: "L'esperienza in campo internazionale, tutti riconoscono che sia fondamentale. E sotto questo profilo, allora, il Milan è favorito. Oltretutto ha eliminato una squadra molto forte che è il Tottenham. Sto sentendo che siamo dalla parte facile del tabellone. Ma chi lo dice che sia facile? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni, a parole non si costruiscono i risultati".

Spalletti non vuole sottovalutare il Milan: "È in crescita costante, ha passato il periodo buio della stagione ed ha trovato un nuovo assetto. Ci aspettano 3 partite ravvicinate contro di loro e vincerà chi sarà più bravo e in condizione. Il Milan è un avversario importantissimo". Vedi anche Champions League Milan-Napoli, prima assoluta in Europa. Inter imbattuta con il Benfica

Sul cammino in Champions ha poi concluso: "Contro l'Eintracht abbiamo vinto una partita con tante insidie, perché quando tutti dicono che sei favorito per passare il turno, ti conferiscono una pressione psicologica notevole. Poi la felicità è stata tanta perché abbiamo conquistato un traguardo storico. Però è anche vero che la felicità dura fino al prossimo turno, e questa città merita una felicità sempre più grande".