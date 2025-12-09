Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
INTER-LIVERPOOL

Champions, dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

Serve il Var per togliere la rete ai Reds, controversi gli altri due episodi che penalizzano i nerazzurri

09 Dic 2025 - 23:14
Due episodi hanno infiammato il primo tempo del match di Champions League tra Inter e Liverpool. Al minituto 32, su corner di Szoboszlai, torre congiunta di Van Dijk ed Ekitike di testa e Konaté, sempre di testa, anticipa Sommer e firma il vantaggio dei Reds. L'arbitro Zwayer convalida, però, viene richiamato al monitor per un On Field Review: dopo il colpo di testa del difensore olandese, la palla sbatte sul braccio di Ekitike prima di finire a Konaté. Rete annullata. Cinque minuto più tardi, praticamente alla ripresa del match dopo la lunga consultazione al Var, l'Inter chiede un calcio di rigore. Discesa personale di Bisseck, che al limite dell'area rientra e calcia col sinistro: la palla finisce sulla mano destra di Van Dijk, ma per Zwayer non c'è nulla. Solo angolo per i nerazzurri. Il direttore di gara ha ritenuto consona la posizione del braccio del centrale dei Reds. Nella ripresa l'episodio decisivo a tre minuti dal novantesimo: in area c'è una trattenuta, lieve, di Bastoni su Wirtz, l'arbitro lascia correre ma il Var lo chiama al monitor. Rigore per i Reds, decisione più che discutibile che fa infuriare i nerazzurri.

inter
liverpool
champions league
moviola

