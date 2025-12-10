Logo SportMediaset

LE PAGELLE

Champions League, le pagelle di Juve-Pafos: Yildiz accede la luce, Miretti bocciato, David si riscatta con il gol

Sfida dell'Allianz Stadium ai voti: i giudizi ai calciatori bianconeri e ai ciprioti

di Andrea Cocchi
10 Dic 2025 - 23:13
© Getty Images

© Getty Images

Le pagelle di Juventus-Pafos, gara valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, terminata 2-0 e decisa dalle reti di McKennie e David

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5 - Salva la porta sul fuoco amico di Cambiaso e sul tiro di Dragomir. Sempre pronto quando è chiamato in causa. 

Kalulu 6 - Più esterno offensivo che centrale di destra, aggiunge poco alla fase offensiva ma riesce a evitare guai più seri alla retroguardia dei suoi.

Kelly 5,5 - Concede troppo spazio all'attaccante centrale Anderson e si fa notare soprattutto nell'area avversaria per l'assist aereo non sfruttato da David e per un'altra occasione che fallisce di testa. 

Koopmeiners 5,5 - Sbaglia un gol facile su angolo e, come Kalulu, fa l'esterno aggiunto. Lascia a desiderare, come spesso succede, in fase difensiva. Ritorna a centrocampo nel secondo tempo ma non incide.

McKennie 6,5 - Si sdoppia nel ruolo di esterno a destra e di mezzala. Quando la Juve cambia sistema (4-2-3-1) è il teorico laterale basso ma continua ad accentrarsi e fa bene, visto che trova il gol. 

Locatelli 5,5 - Ha il merito di farsi sempre trovare in appoggio ma non riesce mai ad accendere la luce. Deficitario anche in fase difensiva. Spalletti lo sacrifica per un sistema super offensivo. Dal 15' st Openda 6 - Messo in campo per dare una maggiore consistenza all'attacco, aumenta gli spazi offensivi bianconeri.

Miretti 5 - Schierato titolare per dare maggiore qualità in mezzo, sbaglia una quantità incredibile di passaggi e appoggi. Dal 29' s.t. Thuram s.v. 

Cambiaso 6 - Quando ci prova nell'area avversaria si ritrova Koopmeiners a bloccargli la strada. Sta largo, si inserisce, si accentra e quando lo fa trova un assist perfetto per McKennie. 

Zhegrova 5,5 - Si vede che ha voglia di spaccare il mondo. Titolare per la prima volta da tempo immemore fa quello che la sua forma gli concede. Non molto. Dal 1' s.t Conceiçao 6,5 - Accende la fascia destra d'attacco della Juve con le sue giocate e sfiora anche il gol. A volte vuole strafare ma il suo ingresso è importante.

Yildiz 7 - Accende la luce anche quando la qualità dei compagni non lo aiuta. Vicino al gol personale, regala perle come l'assist per il 2-0. Dal 84' Cabal s.v.

David  6 - Sbaglia un gol non troppo complicato nel primo tempo e non aiuta i compagni. Poi Yildiz lo pesca in piena area e non sbaglia. Il voto è la media tra prima e dopo la rete. Dal 29' s.t. Adzic s.v. 

Allenatore Spalletti 6,5 - Prova a schierare una squadra più tecnica e fluida e con molti giocatori sulle fasce ma superare il muro del Pafos non è semplice. Poi decide per una squadra super offensiva e vince una partita meno facile del previsto 

PAFOS

Pafos (3-4-2-1): Michael 6; Luckassen 5,5, David Luiz 6.5, Goldar 5,5 (dal 33' Pileas s.v.); Bruno 5,5, Sunjic 6, Pepe 6, Orsic 6 (dal 33' Jajà); Correia 6,5 (dal 44' st Langa s.v.), Dragomir 6,5 (dal 33' Bassouamina 5,5 s.v.); Anderson (dal 17' st Quina 5,5). Allenatore: Juan Carlos Carcedo 6.

