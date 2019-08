Sorteggio Champions: i tifosi del Barcellona vogliono l'Inter

IL SONDAGGIO

La terza fascia nelle urne di Montecarlo non promette un girone di Champions agevole per l'Inter, ma la speranza di Conte e dei tifosi è che il fato non assecondi le volontà dei tifosi del Barcellona. I supporters blaugrana infatti, chiamati a votare un sondaggio sul sito ufficiale, hanno indicato proprio nei nerazzurri l'avversario ideale dalla terza urna. Nel gruppo chiesto dai tifosi anche Ajax e Galatasaray, con la trasferta turca che evocherebbe brutti ricordi a Conte. Champions: ecco come saranno i sorteggi

Chissà se per la trasferta sempre piacevole a San Siro, ma in quel caso ci sarebbe anche l'Atalanta, o semplicemente per gufare un sorteggio complicato agli avversari, visto che il sondaggio è pubblico e aperto a ogni tifoseria. Fatto sta che i risultati sul sito del Barcellona parlano chiaro e sono stati certificati da un tweet della società catalana: "Ecco il gruppo scelto dai tifosi - si legge -: Ajax, Inter e Galatasaray".

Se per l'Ajax semifinalista della scorsa stagione ma senza due pezzi da novanta come De Jong e De Ligt la scelta è ricaduta sull'ultima forza della fascia 2, proprio la scelta di puntare sull'Inter di Conte in fascia 3 è particolare. Per l'ultima avversaria la scelta è ricaduta sul Galatasaray che evoca pessimi ricordi al nuovo allenatore nerazzurro ma che per il Barcellona non sarebbe un ostacolo così tosto da superare.

Il tempo per i giochini però sta per scadere: alle 18 su Italia 1 e SportMediaset.it scopriremo i gironi della Champions League 2019/2020.