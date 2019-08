Champions, l'attesa è finita: domani il sorteggio dei gironi

CHAMPIONS LEAGUE

Ancora poche ore e Juventus (prima fascia), Napoli (seconda), Inter (terza) e Atalanta (quarta) conosceranno le rispettive rivali nella fase a gironi di Champions League. Il sorteggio (in diretta su Italia Uno e sportmediaset.it) è in programma giovedì 29 alle ore 18 a Montecarlo. In attesa degli ultimi tre spareggi, sono 29 le squadre che hanno già staccato il pass. Champions League 2019/20, le squadre ai gironi Getty Images

Le ultime tre squadre al via verranno fuori dagli spareggi di stasera: Ajax-Apoel Nicosia, Club Brugge-Lask e Slavia Praga-Cluj. Solo al termine di queste gare avremo le fasce complete (l'unica certa è solo la prima), anche se le nostre 4 rappresentanti sanno già dove verranno inserite nel sorteggio in terra monegasca.

LE FASCE

Prima fascia:

Liverpool

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

Seconda fascia:

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Seconda o terza fascia:

Lione

Terza fascia:

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Terza o quarta fascia:

Lokomotiv Mosca

Genk

Quarta fascia:

Galatasaray

Lipsia

Stella Rossa

Atalanta

Lille

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice dell'Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì.

TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

