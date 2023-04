Semifinali che valgono la storia: in campo 24 titoli continentali

CHAMPIONS LEAGUE

Il Real Madrid ha conquistato la coppa più prestigiosa 14 volte, il Milan 7, l'Inter 3. Solo il Manchester City è ancora a quota zero

Se vent'anni sono passati in un lampo, la storia però rimane più o meno la stessa. Tre su quattro semifinaliste del 2023 sono le stesse del 2003. Si ripete il derby di Milano e, dall'altra parte del tabellone, c'è ancora il Real Madrid. Si è persa solo la Juventus, ora retrocessa in Europa League rispetto all'epoca di Lippi, e al suo posto è entrato di prepotenza il Manchester City di Guardiola e degli sceicchi.

In campo, nel doppio confronto delle semifinali, ci sono la bellezza di 24 Champions League (o Coppa dei Campioni come si chiamava prima della rivoluzione del 1992). Il Real Madrid è l’indiscussa regina della competizione con un totale di 14 trofei in bacheca. In 68 edizioni, da quando è nata nel 1955, i blancos sono arrivati nel gruppo delle quattro semifinaliste ben 32 volte. Il peso del blasone, insomma, non si avverte solo fuori ma anche dentro il campo se si considera che negli ultimi 13 anni (dal 2010) sono arrivati tra le prime quattro 11 volte su 13, durante le gestioni Mourinho, Zidane e Ancelotti.

Già, Carletto... L'uomo dei record alla guida della squadra dei record. Mai binomio fu più azzeccato. E infatti, non a caso, è l'allenatore che ha conquistato più Champions (4), 2 alla guida del Real e altrettante con il Milan. I rossoneri sono la seconda squadra in assoluto per numero di vittorie nella coppa più importante: 7. Nessun dubbio che la squadra di Madrid e i rossoneri siano le regine della competizione. Nelle 13 occasioni, prima di questa, in cui è arrivato in semifinale, il Milan ha raggiunto l'atto conclusivo ben 11 volte. Non male anche lo score dell'Inter che, pur avendo meno titoli in bacheca (3) è l'ultima squadra italiana ad aver sollevato la Champions e ha una buona percentuale in semifinale: su 8 presenze, 5 volte è arrivata in finale.

Poi c'è il City. La storia non è dalla sua parte ma i soldi degli sceicchi e le idee di Guardiola lo collocano nel gruppo delle favorite da un bel po' di anni. Prima dell'arrivo di Pep, solo nel 2016, con l'ingegner Pellegrini in panchina, aveva raggiunto la semifinale. Da tre anni a questa parte, però, ce l'ha sempre fatta e, dopo aver perso l'atto conclusivo con il Chelsea nel 2021, è stato eliminato in modo quantomeno rocambolesco l'anno scorso. Ora la storia si ripete con la rivincita con il Real Madrid. Guardiola ha raggiunto la ragguardevole cifra di 10 semifinali di Champions su 14 partecipazioni ma, siamo pronti a scommetterci, il fatto di non sollevare più la coppa dal 2011 deve pesargli parecchio...