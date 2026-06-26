Juve al fianco di Save The Children per gli aiuti al Venezuela

26 Giu 2026 - 18:22
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La Juventus ha rilanciato il proprio impegno al fianco di Save The Children per aiutare il popolo venezuelano colpito da un terribile terremoto. "Seguiamo con grande preoccupazione quanto sta accadendo in Venezuela - si legge sui canali social del club, che promuove la raccolta fondi dell'organizzazione internazionale in favore delle comunità vittime della tragedia - il nostro pensiero va a tutte le persone coinvolte, ai nostri connazionali e alle community bianconere locali che stanno affrontando questo momento così drammatico". 

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