Cagliari, prima uscita contro Il Nizza per il trofeo Gigi Riva

Ancora una partita con una squadra francese, il Nizza, per la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva: il Cagliari affronterà i transalpini sabato 8 agosto alle 20.30 all'Unipol Domus. Sará la prima uscita stagionale dei rossoblu davanti al proprio pubblico, a meno di una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia Frecciarossa e 15 giorni dalla prima giornata di Serie A che comincerà con la trasferta di Parma. Molto più di un'amichevole estiva: è un omaggio a Gigi Riva e, spiega il club, ai valori che ha incarnato dentro e fuori dal campo. Al termine dell'incontro si terrà la cerimonia di consegna del Trofeo, un'opera originale realizzata per l'occasione da un artigiano sardo, simbolo del profondo legame tra la manifestazione e il territorio. A partire dalle ore 18.30 l'Unipol Domus si animerà con intrattenimento e attività dedicate a tifosi e famiglie. Il logo di Autunno in Barbagia, la manifestazione che da settembre a dicembre fa scoprire territori e prodotti dell'entroterra, sarà sulla maglia gara del Cagliari.