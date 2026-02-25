Scamacca pazzo di gioia: "Una delle più grandi imprese nella storia dell’Atalanta"

25 Feb 2026 - 21:34
© afp

© afp

Probabilmente Gianluca Scamacca e i suoi compagni non hanno ancora realizzato quello che hanno fatto. L'Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions League battendo il Borussia Dortmund per 4-1 e ribaltando il 2-0 maturato all'andata. L’attaccante della nazionale ha analizzato così a caldo questa vittoria storica: "Credo che si tratti di una delle più grandi imprese nella storia dell'Atalanta", attacca Scamacca, che rivela come nello spogliatoio già prima della partita si respirassero le vibrazioni giuste: "Vista da fuori era inimmaginabile ma noi sentivamo di poterla ribaltare. Siamo partiti forte ma poi ci abbiamo creduto fino alla fine. Sono stati molto bravi anche quelli che sono entrati".

L'attaccante azzurro ha sottolineato anche come sia stato fondamentale l'apporto dei tifosi bergamaschi: "Ci hanno spinto dall'inizio, sono stati molto importanti. Dovevamo farci perdonare per la brutta partita dell'andata. Abbiamo fatto una grandissima cosa". Ora non resta che attendere venerdì per scoprire chi ci sarà agli ottavi: un'impresa a prescindere da quale sarà il responso dell'urna. Al prossimo turno infatti ci saranno Bayern Monaco o Arsenal ad attendere la Dea. Ma Scamacca non trema: "Ora viene il bello. Domani c’è giorno libero e poi penseremo, come sempre, partita dopo partita. Noi però sappiamo qual è il nostro valore: giocando il nostro calcio tutti insieme, possiamo toglierci grandi soddisfazioni". 

