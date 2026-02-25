Scamacca pazzo di gioia: "Una delle più grandi imprese nella storia dell’Atalanta"

Probabilmente Gianluca Scamacca e i suoi compagni non hanno ancora realizzato quello che hanno fatto. L'Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions League battendo il Borussia Dortmund per 4-1 e ribaltando il 2-0 maturato all'andata. L’attaccante della nazionale ha analizzato così a caldo questa vittoria storica: "Credo che si tratti di una delle più grandi imprese nella storia dell'Atalanta", attacca Scamacca, che rivela come nello spogliatoio già prima della partita si respirassero le vibrazioni giuste: "Vista da fuori era inimmaginabile ma noi sentivamo di poterla ribaltare. Siamo partiti forte ma poi ci abbiamo creduto fino alla fine. Sono stati molto bravi anche quelli che sono entrati".