Prestianni al veleno: "Punito senza prove, è una vergogna. Chi tira pugni invece..."

25 Feb 2026 - 20:50

Nell'ultima settimana il nome di Gianluca Prestianni è finito al centro delle cronache sportive e non. Il motivo, purtroppo, è il presunto insulto razzista rivolto a Vinicius durante l'andata del playoff tra Benfica e Real Madrid. La Uefa, dopo aver aperto un'inchiesta sul caso, ha deciso di sospendere per una giornata l'argentino anche se non sono state trovate prove oggettive contro di lui, tanto che il club portoghese aveva provato anche a fare ricorso senza però successo. E proprio di questo il classe 2006 si è lamentato, sfogandosi in un post su X (rimosso dopo pochissimo): "Evidentemente puoi tirare un pugno a palla lontana e non essere sanzionato. Evidentemente, si può anche punire qualcuno senza che ci siano prove. Ormai non provano neanche più a nasconderlo quando di mezzo c'è il Real Madrid. È una vergogna". 

Il riferimento di Prestianni è relativo al contatto a palla lontana tra Samuel Dahl e Federico Valverde: dalle immagini sembra che l'uruguaiano colpisca con un pugno il terzino arrivato della Roma. L'episodio non è stato però oggetto di controllo al Var, per la rabbia dell'argentino. 

videovideo
benfica
real madrid
vinicius junior
razzismo
valverde
champions league

